Отдадут дружкам Путина: оккупанты в Крыму задумали новый крупный дерибан

Оккупационные власти Крыма планируют провести приватизацию винодельческого предприятия "Массандра".

Об этом сообщил журналистам "спикер госсовета" Владимир Константинов, передает ТАСС.

"Безусловно, этот вопрос будет рассматриваться как вопрос приватизации. Никакого государственного управления в этом плане не предусматривается, потому что конкуренция в этой сфере высока и потребность инвестициях очень большая", - сказал он.

По его словам, сейчас предстоит принять решение о включении предприятия в план приватизации и провести оценку его стоимости.

По информации СМИ, передача винзавода "Массандра" в собственность "Совмина" Крыма означает дальнейшую реализацию предприятия с аукциона.

Решение оккупантов вызывало реакцию среди комментаторов в сети.

"Оккупанты заявили, что намерены распродать винодельческое предприятие "Массандра". Вероятно, его разделят по частям и отдадут разным дружкам путина, а часть территории виноградников отдадут под застройку. Прощай, "Массандра". Российская оккупация убивает", - написал блогер КРЫМский бандеровец.

Как сообщал "Апостроф", ранее оккупанты завалили мусором легендарную крепость в Крыму.