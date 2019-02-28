Киев предупредили о непогоде: объявлен первый уровень опасности

28 февраля и 1 марта синоптики прогнозируют в Киеве сильные порывы ветра - первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Синоптики предупредили жителей столицы об опасной погода в последний день февраля и первый день марта.

"В ближайшие три часа и до конца суток 28 февраля, а также в течение 1 марта порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

"Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", - отметили в КГГА.

Как сообщал "Апостроф", по прогнозу, весна в Украине будет довольно теплой, по сравнению с предыдущими годами, только в марте температура будет несколько изменчивой.