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На Закарпатье объявили о подозрении депутату, который организовывал "чемпионат" сепаратистов

пятница, 01 марта 2019, 19:34

Сотрудники СБУ объявили подозрение в государственной измене одному из депутатов Береговского районного совета Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как отмечается, во время досудебного следствия СБУ собрала доказательства, согласно которым депутат райсовета в июне 2018 организовал участие фейковой "сборной Закарпатья" в так называемом чемпионате по футболу "непризнанных республик".

Правоохранители установили, что депутат непосредственно формировал команду из выходцев из Закарпатской области, которые длительное время играли за профессиональные футбольные клубы разных стран. Он обеспечил их формой и способствовал широкой информационной кампании турнира, чем создавал угрозу национальной безопасности государства.

Сотрудники СБ Украины выяснили, что на непризнанном чемпионате спортсмены выступали в форме с комбинированным логотипом герба, флага, контурной карты Закарпатской области в сочетании с государственной символикой соседней европейской страны. Согласно выводам экспертов эмблема фейковых сборной содержала символы, которые можно расценить как декларирование претензий и посягательств на территориальную целостность Украины.

Следователи Управления СБУ в Закарпатской области за умышленные действия депутата районного совета в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и информационной безопасности нашего государства объявили ему подозрение в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в организации сборной команды Закарпатья для участия в чемпионате футбольных сепаратистов обвиняли депутата Береговского райсовета от Демократической партии венгров Украины Тибора Фееша.

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