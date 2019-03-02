Домашнее вино и танцы: в Одессе масштабно отметили 87-летие региона

В Одессе громко отметили 87-ой день рождения области. Уже второй год подряд праздник прошел в формате ярмарки «Скарби Одещини».

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

Празднование годовщины создания области в формате ярмарки в 2018 году инициировал председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

«Фишкой» народных гуляний стали стилизованные «дворики» под каждый район области. Там каждый из 26 районов представил свои обычаи, костюмы, блюда и изделия.

«Я рад, что празднование Дня области стало настоящей традицией. Эту ярмарку мы назвали «Скарби Одещини», потому что нам действительно есть чем гордиться. И самое большое сокровище Одесской области - это люди. Именно они делают нашу область такой уникальной! Сегодня на празднике невероятная атмосфера. И в этом тоже фишка нашей области - мы умеем и работать, и хорошо отдыхать», - поздравил гостей на открытии ярмарки губернатор Одесской области Максим Степанов.

В некоторых «двориках» даже проводили мастер-классы хозяек по приготовлению мамалыги, ухи, шурпы, милины, кавармы. Ими гостей угощали бесплатно.

По словам Степанова, в каждом районе есть своя изюминка, потому что всего в области проживает более 130 национальностей.

В этом году на ярмарке прибавилось больше локаций для детей и мастер-классов.

Для них организовали роспись хной, аквагрим, плетение кос, макияж, изготовление изделий из гипса, вязание морских узлов. Кроме того, работал контактный зоопарк, зона развлечений с конкурсами и аниматорами, стрелковый тир, выставка-продажа handmade товаров. А еще посетители ярмарки учились изготовлять глиняные игрушки, валять из шерсти, плести бисером, а Савранский район учил всех плести веники.

Отдельно на ярмарке работали известные одесские рестораторы, а на сцене до вечера выступали местные группы «Premier Project», «DukeTime», «Джем бэнд», Феликс Шиндер и кооператив «Деньги вперед» и фольклорные ансамбли.