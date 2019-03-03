Арест украинского архиепископа в Крыму: Климент сделал тревожное заявление об одном из узников Кремля

Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент рассказал о деталях и причинах своего задержания оккупационными властями Крыма, которое касается политзаключенного в РФ Павла Гриба.

Об этом сообщает "Эспрессо.TV", ссылаясь на слова священнослужителя.

"После богослужения я отправился на автовокзал для того, чтобы поехать в Ростов и принять участие в судебном заседании по Павлу Грибу, а потом на следующий день во вторник посетить его в СИЗО и исповедовать и причастить за разрешением суда. За 15 минут до выезда автобуса, в котором я находился, подошел наряд полиции, попросили предоставить документы и показать вещи. После этого меня попросили пройти в дежурную часть при автовокзале, там продержали очень долго, отвезли в центральный райотдел полиции Симферополя", - рассказал он.

По словам архиепископа, сначала его обвинили в краже церковного имущества, а затем - в оскорблении чести и достоинства полицейских.

"Обвинили в том, что якобы был звонок по телефону, кто-то сообщил, что я украл церковные вещи. Но перечислили те вещи, которые были у меня в дипломате. После того, как меня продержали более четырех часов в центральном отделении, придумали новое дело. Заместитель начальника полиции Крыма сообщил, что я задерживаюсь еще на 3 часа в связи с тем, что кто-то на автовокзале написал жалобу, что я нецензурно выражался и оскорблял честь и достоинство полицейских", - сказал архиепископ Климент.

По словам Климента, задержание имело цель помешать ему посетить украинского политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону, а также окончательно уничтожить церковь Киевского патриархата в Крыму.

"Я считаю, что это нарочно было сделано для того, чтобы сорвать поездку в Ростов на суд к Павлу Грибу. Значит, что-то происходит такое, что желательно не озвучивать. А мог бы его причастить, исповедовать и пообщаться с ним с глазу на глаз. Это одна составляющая - мне кажется, что это спланированная акция по уничтожению церкви Киевского патриархата в Крыму и вытеснению меня из полуострова. Две недели назад была попытка захвата помещения, а сейчас ситуация переходит в другое русло", - констатировал архиепископ Климент.

Как сообщал "Апостроф", стало известно, что архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента, которого задержали оккупационные власти полуострова, отпустили на свободу.