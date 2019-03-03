Оккупанты приняли удивительное решение по украинскому священнику в Крыму

Стало известно, что архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента, которого задержали оккупационные власти полуострова, отпустили на свободу.

Об этом сообщает адвокат Николай Полозов на своей странице в Twitter.

"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе!", - написал он.

Напомним, священнослужитель был задержан 3 марта полицией на автовокзале Симферополя. Его арестовали за якобы "нецензурную брань" и планировали вручить протокол о хулиганстве. Сам Архиепископ Климент, который является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, планировал посетить судебное разбирательство дела политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские патриоты оставили в Крыму послание оккупантам.