Оккупанты в роли клоунов: в сети высмеяли "украинский" проект в Крыму

В Крыму появилось первое информагентство на украинском языке под названием "Переяславська Рада 2.0".
Об этом сообщают Новости Крыма.
Как сообщают оккупационные власти, якобы благодаря данному ресурсу украиноязычные жители полуострова и всего мира смогут получать объективную и достоверную информацию о происходящих событиях и о ситуации в Крыму в целом.
В сети тут же высмеяли эту инициативу, не забыв указать на символичность названия ресурса.
Напомним, 18 января 1654 года в Переяславе состоялось собрание представителей украинского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким. В этот день казаки решили объединить территории Войска Запорожского с Московским царством и присягнуть на верность царю.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли антискрепный дерибан в оккупированном Крыму.