Оккупанты в роли клоунов: в сети высмеяли "украинский" проект в Крыму

В Крыму появилось первое информагентство на украинском языке под названием "Переяславська Рада 2.0".

Об этом сообщают Новости Крыма.

Как сообщают оккупационные власти, якобы благодаря данному ресурсу украиноязычные жители полуострова и всего мира смогут получать объективную и достоверную информацию о происходящих событиях и о ситуации в Крыму в целом.

В сети тут же высмеяли эту инициативу, не забыв указать на символичность названия ресурса.

Напомним, 18 января 1654 года в Переяславе состоялось собрание представителей украинского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким. В этот день казаки решили объединить территории Войска Запорожского с Московским царством и присягнуть на верность царю.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли антискрепный дерибан в оккупированном Крыму.