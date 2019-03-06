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Стало известно о бегстве с Донбасса одиозной фанатки "русского мира"

среда, 06 марта 2019, 23:14

Одиозная украинофобка из Луганска Ирина Зайцева, которая во времена беглого Виктора Януковича занимала должность заместителя министра культуры, теперь живет и работает в беларусском Витебске.

Об этом написал украинский журналист Денис Казанский.

"Удивительный феномен. Опять видим сторонника русского мира, которому не нравится русский мир. Просто какая-то эпидемия. Корнилов, Чаленко, семья Мармазовых, Орцев, Зайцева и десятки других депутатов, активистов, журналистов, которые так долго боролись за "русский Донбасс", унесли ноги из этого самого Донбасса как только он, наконец по-настоящему стал русским", - написал журналист.

Он отметил, что сторонники "русского мира" не хотят жить в "освобожденных от фашистов Донецке и Луганске, все свалили — кто в Москву, кто в Беларусь".

По словам Казанского, Зайцева долгие годы занималась пропагандой "русского мира" в Луганске и всячески боролась против украинского языка. Журналист отмечает, что она рассказывала, что "украинское государство умышленно затормаживает интеллектуальное развитие своих граждан, заставляя их учиться на украинском".

Стоит отметить, что ранее Зайцева работала проректором Луганского института культуры и искусств, а также была депутатом Луганского облсовета от ПР.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что от боевиков ДНР сбежала "легендарная" танкистка, а также любовница наемника из России.

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