​В сети показали видео с наглым виновником массового ДТП в Киеве

Появилось видео с пьяным водителем Audi, который 8 марта устроил ДТП на Дарницкой площади в столице.

Соответствующие видеокадры опубликовал "Киев Оперативный".

"А вот и видео с пьяным водителем Audi, который въехало в автомобили на Дарницкой площади", - говорится в сообщении.

Напомним, водитель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения протаранил несколько автомобилей.

По словам свидетелей, до этого водитель Audi на Харьковском шоссе вилял по дороге из ряда в ряд, создавая аварийную ситуацию для многих окружающих.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились новые фото ДТП в Киевской области, в котором погибли пятеро человек. Погибшим в аварии молодым людям, было по 19-20 лет.

Ранее сообщалось, что 6 марта на набережной в Запорожье произошло ДТП с участием внедорожника и автобуса, который перевозил военных.