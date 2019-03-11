"Укрзализныця" запустит новый поезд на Донбасс: стало известно расписание

С 30 марта "Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс из Киева в Мариуполь и обратно, благодаря которому добраться в назначенный пункт можно будет на два часа быстрее.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

"Сообщение с Мариуполем - в приоритете. Сейчас время в пути - более 17 часов. "Укрзализныця" обещала, что поезда будут курсировать быстрее. С учетом оптимального баланса между грузовыми перевозками и пассажирскими 2:00 - это максимум, который сейчас мы можем сделать с имеющейся инфраструктурой", - написал он.

Отметим, что продажи билетов на поезд уже открыты. Поезд будет курсировать через день, начиная с 30 марта. Отправляться из столицы он будет в 19:03, прибывать в Мариуполь - в 09:47. Из Мариуполя отправление в 16:30, прибытие в Киев - в 07:14.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Укрзализныця" угодила в очередной скандал из-за экспресса "Киев-Борисполь".