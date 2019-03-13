Пора бомбить Воронеж: в сети смеются над видео "сексуального" прогноза погоды на российском ТВ

В сети подняли на смех странный прогноз погоды к 23 февраля в России.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На видео можно увидеть девушку в военной форме, которая с усердием рассказывает о том, что защитникам Отечества предстоит пройти испытания погодой. Причем, весь этот монолог сопровождается сменой довольно откровенных поз ведущей.

В сети тут же стали комментировать ролик.

"Пора бомбить Воронеж по ходу!", "Отстой же полнейший. Даже странно - раньше Донецк был весьма продвинутым городом. Так деградировать...(. Облик ведущей (Фашик когда-то говорил подобное) можно назвать так - *мара-Милитари Style", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России обнаружили "могилу" главы Кремля.