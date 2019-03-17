Влияют на психику: в ДНР началась паника из-за побед ВСУ

Боевики на Донбассе запаниковали из-за побед ВСУ, видеодоказательства которых часто появляются в сети.

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

"МГБ "ДНР" в докладной записке командованию 1-го АК "ДНР" указывает, что размещаемые в сети Интернет (YouTube) украинской стороной видеоматериалов с уничтожением позиций/техники/личного состава оккупантов, резко и отрицательно влияют на боевой дух военнослужащих 1-го АК "ДНР", - пишет он.

Также военнослужащий отмечает, что "сами по себе потери оккупанта очень тяжело влияют на его психику".

"А здесь еще и видео, которое влияет на мотивацию и приводит к осознанию, что лучше быть живым грузчиком в Ростове, чем 200 бойцом "ополчения" — примерно за те же деньги", - добавляет Штефан "Штирлиц".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как боевики отреагировали на важное усиление украинских войск на Донбассе.