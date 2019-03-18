В Крыму на улице заметили мужчину с флагом и гербом Украины

В оккупированном Россией Крыму в городе Керчь заметили мужчину в форме олимпийской сборной Украины - с флагом и гербом страны.

Об этом сообщают на странице Hans Art Zed Meyer в Facebook.

"Только что, мимо прошел седовласый мужчина в новехонькой форме олимпийской сборной Украины. Слева, на руке флаг, справа герб, на спине "Ukraine". Приятно для глаз, в эту пору здесь", - написали в сети.

Также в комментариях под постом жительница Симферополя заявила: "Мне в эти дни тоже хочется носить только жовтоблакитне".

Женщина добавила свои фото, где она в одежде цвета украинского флага гуляет по Симферополю.

Как сообщал "Апостроф", в сети сообщили, что в оккупированном Российской Федерацией Крыму неизвестные на высоте повесили флаг Украины.