"Готовятся" к пляжному сезону: в сети показали печальные фото побережья в Гурзуфе

В социальных сетях обсуждают строительство на берегу Черного моря в оккупированном Гурзуфе.

"Оказалось стройка идёт в 10 метрах от берега. Строят якобы яхт-комплекс. Доступ к морю перекрыт. Полным ходом идет продажа апартаментов, на снимке проекта даже яхт не предусмотрено. На кадастровой карте видно, что строят на берегоукрепительных сооружениях. Оказывается и так можно", - сообщил в Facebook Александр Талипов.

Напомним, что в знаменитом детском лагере "Артек", который находится в поселке Гурзуф в оккупированном Россией Крыму, людям перекрыли не только подход, но и вид на море.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Россией Крыму уничтожают наследие Гурзуфа, начиная коммерческое строительство на месте исторических зданий.