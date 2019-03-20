Опубликовано видео испытаний в Украине новейших боевых беспилотников

В сети появилось видео испытаний ударных БПЛА турецкого производства "Bayraktar", которые поступили на вооружение ВСУ.

О ходе мероприятий сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Испытания ударных турецких беспилотников "Bayraktar", которые поставлены на вооружение украинской армии, прошли успешно", - сказано в сообщении.

"Приветствую ВСУ и наших партнеров из Турции, а также всех украинцев - у нас сегодня появилось совершенно новое современное оружие. Это замечательный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства!" - добавил глава государства.

Также Порошенко сообщил, что для потребностей ВСУ передана очередная партия вооружения, военной техники.

"Приоритетом является завершение разработки нового и модернизированного вооружения и серийное производство, в частности: ракетных комплексов "Ольха-М", "Нептун"; 155 миллиметровых артсистем "Богдана", реактивные системы залпового огня "Верба1"; беспилотного разведывательно-ударного комплекса "Сокол", - добавил президент.

Как сообщал "Апостроф", 14 марта в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили беспилотник оккупационных сил Российской Федерации.