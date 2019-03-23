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В Украине в конце марта выпал снег: опубликованы фото

суббота, 23 марта 2019, 10:48

В ночь на 23 марта в Харькове выпал снег. В сети опубликовали фото весенней непогоды.

Об этом сообщает Depo.Харьков.

Отмечается, что высота снежного покрова небольшая, местами снег уже растаял.

23 марта, синоптики прогнозируют порывы ветра до 7-12 м/с и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Также в сети появились фото выпавшего снега в оккупированном Донецке.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщали, что 23 марта, во всемирный день метеоролога, в некоторых регионах Украины ожидается мокрый снег и порывистый ветер.

Также сообщалось, что в ближайшие выходные в Украине ожидается прохладная погода, местами температура воздуха опустится до 3 градусов мороза.

Синоптики рассказали, что ближайшее лето в Украине будет поздним и коротким

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