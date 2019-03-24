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У жены родственники: нардеп Лещенко внезапно высказался за "мир" с Россией

воскресенье, 24 марта 2019, 16:26

Народный депутат Сергей Лещенко заявил, что у его супруги в России проживают родственники, которые находятся под воздействием российской пропаганды.

Об этом он сказал в интервью "Новой газете".

"Там у людей параноидальные страхи насчет Украины. У моей жены там родственники, и я вижу, насколько велико там воздействие российской пропаганды. А украинская власть часто при Порошенко эти страхи лишь усиливала... Вот я сейчас спонтанно подумал, сидя тут за столом, что следующий президент на волне популярности мог бы посетить оккупированные территории. Вот это был бы ход, это был бы сигнал!" - сказал депутат.

Лещенко считает, что украинцы могут работать в РФ и нужно им облегчить такую возможность.

"Когда украинец привозит деньги из России, я считаю, он усиливает украинскую экономику. Для меня это намного важнее. Вообще мне кажется, патриотизм не должен выходить за рамки здравого смысла", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее причиной такого поступка нардепов послужил недавний коррупционный скандал в оборонной промышленности в Украине.

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