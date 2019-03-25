Нужно договариваться: в сети показали реальные перспективы компромисса с Путиным

Известный украинский художник, иллюстратор Андрей Ермоленко изобразил в картинках реальность компромиссов с российским президентом Владимиром Путиным.

Иллюстрации он опубликовал на своей странице в Facebook.

На картинках изображена девушка (Украина) с приставленным дулом пистолета к лицу.

Иллюстрации сопровождаются такого рода надписями: "Нужно договариваться".

Как сообщал "Апостроф", Андрей Ермоленко создал оригинальные открытки, как бы известные всему миру исторические личности поздравили украинского поэта Тараса Шевченко с 205-м днем рождения.

Ранее известный украинский иллюстратор создал яркий плакат, на котором казак атакует двуглавого змея, посвятив его всем борцам за независимость Украины.

Также сообщалось, что известный украинский художник Андрей Ермоленко нарисовал кровавый плакат, посвященный попыткам России заблокировать Азовское море.