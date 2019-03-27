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Какая-то недомонетизация: сети бурно отреагировали на идею Кабмина с субсидиями

среда, 27 марта 2019, 07:04

Украинские пользователи соцсетей бурно отреагировали на идею Кабинета министров об отмене монетизации субсидий для должников.

Так, министр соцполитики Андрей Рева заявил, что Кабмин рассматривает возможность, когда монетизация субсидий будет отменяться в случае, если субсидиант допускает просрочку в оплате жилищно-коммунальных услуг.

В свою очередь пользователи пишут, что это уже получается какая-то недомонетизация. И жалуются на то, что монетизация субсидий видимо была введена только под выборы, с тем, чтобы впоследствии отменить.

В частности, пользователи отмечают, что выдача денег не помогла с рейтингом президента Украины Петра Порошенко, а потому ее решили прикрыть.

Вместе с тем, другие пользователи не видят в инициативе Кабмина особой проблемы, отмечая, что правительству необходимо иметь какой-то рычаг для воздействия на тех, кто пропивает деньги на субсидии.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, сколько в среднем украинцы получат на руки в качестве субсидий.

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