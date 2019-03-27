Какая-то недомонетизация: сети бурно отреагировали на идею Кабмина с субсидиями

Украинские пользователи соцсетей бурно отреагировали на идею Кабинета министров об отмене монетизации субсидий для должников.

Так, министр соцполитики Андрей Рева заявил, что Кабмин рассматривает возможность, когда монетизация субсидий будет отменяться в случае, если субсидиант допускает просрочку в оплате жилищно-коммунальных услуг.

В свою очередь пользователи пишут, что это уже получается какая-то недомонетизация. И жалуются на то, что монетизация субсидий видимо была введена только под выборы, с тем, чтобы впоследствии отменить.

В частности, пользователи отмечают, что выдача денег не помогла с рейтингом президента Украины Петра Порошенко, а потому ее решили прикрыть.

Вместе с тем, другие пользователи не видят в инициативе Кабмина особой проблемы, отмечая, что правительству необходимо иметь какой-то рычаг для воздействия на тех, кто пропивает деньги на субсидии.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, сколько в среднем украинцы получат на руки в качестве субсидий.