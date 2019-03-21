В России на "праздничных" гуляниях заметили женщину с Керченским мостом на голове: фото

18 марта в российской Самаре прошли мероприятия, посвященные пятилетию незаконной аннексии Крыма Россией.

Как сообщают местные издания, театр Урсулы Берг представил во время "праздничных" гуляний коллекцию арт-объектов, посвященных памятным местам Крыма и Самары. Культовые места полуострова и Самарской области представили в виде головных уборов.

В частности, на голове одной из моделей организаторы разместили миниатюру Крымского моста, а еще одна девушка надела головной убор в виде замка "Ласточкино гнездо".

Напомним, что в сети вспомнили о том, как "смело" и подло вели себя пророссийски настроенные крымчане во время оккупации полуострова Россией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в латвийском Даугавпилсе после вмешательства МИД Латвии закрыли выставку "Крымская весна: 5 лет в родной гавани", которая была организована по инициативе генконсульства РФ.