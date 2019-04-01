​В сети показали единственного русского, которого боится Зеленский: это не Путин

Самым "страшным" человеком из России для украинского шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского является руководитель КВН Александр Масляков.

Об этом говорится в сообществе Ukr_Che ‏в Twitter.

"Единственный русский, которого боится Зеленский", - подписано фото, на котором изображен Масляков.

Известно, что Зеленский до создания "Квартала" на протяжении 10 лет играл в КВН.

Как ранее рассказывал сам шоумен, он был автором в команде "Запорожье – Кривой Рог транзит".

Когда стало понятно, что "Квартал" как кавээновская команда заканчивает свою жизнь, Зеленскому предложили "распустить команду" и остаться редактором в "Клубе Веселых и Находчивых".

Комик отказался от "заманчивого предложения".

"Мы приехали в Киев, сделали первый "Вечерний квартал" – мне звонили, что-то там говорили, закрывали Октябрський дворец, не давали туда попасть. Но я не уверен, что это сам Масляков делал, честно говоря. У меня нет доказательств. Тем не менее мы провели первую съемку, а это означало: все, ты вышел из КВНа в самостоятельную жизнь. И я был предан анафеме – мне так и говорили", - заявил однажды Зеленский.

Он также рассказывал, что при встрече с Масляковым, тот сказал, что рад его большим успехам, на что шоумен ответил: "Спасибо и вам, Александр Васильевич".

Как сообщал "Апостроф", согласно официальным результатам выборов президента Украины, Зеленский побеждает.