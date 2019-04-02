​Снова мокрый снег: кому не повезет с погодой 2 апреля

Во вторник, 2 апреля, на всей территории страны будет сухая погода, за исключением трех восточных областей Украины: Донецкой, Луганской и Харьковской.

Об этом сообщает "Апостроф".

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в Донецкой и Луганской областях синоптики ожидают дожди, а в Харьковской области - даже мокрый снег.

Это и неудивительно, ведь в этот день на востоке будет прохладно: от 6 до 9 градусов тепла днем и около 1-3 градусов с отметкой "плюс" ночью.

На севере и в центре Украины на пару градусов днем будет теплее. Так, в этих регионах днем столбики термометров покажут от 7 до 10 градусов тепла, а вот ночью температура воздуха резко упадет до 1-2 градусов мороза.

Теплее всего во вторник будет на юге и западе страны: от 9 до 12 градусов тепла днем, а на Закарпатье и до +15, а вот ночью на юге ожидается 1-4 градуса с отметкой "плюс", а на западе 1-2 градуса, но с отметкой "минус".

Как сообщал "Апостроф", в ближайшее время в Украине ожидаются ночные заморозки до -3 градусов мороза, потепление ожидается ближе к выходным, 6-7 апреля.