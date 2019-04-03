Украина приняла радикальное решение по авиаперелетам в Россию

Кабинет министров Украины запретил нерегулярные рейсы между Украиной и Россией.

Такое решение было принято на заседании Кабинета министров Украины 3 апреля. Инициатором проекта выступил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Предлагаем проект постановления о внесении изменений в положение об использовании воздушного пространства Украины. Представленный на рассмотрение проект постановления разработан МВД с целью защиты государственной безопасности и отводом возможных угроз национальной безопасности для невозможности авиасообщение между Украиной и государством агрессором", - сказал во время заседания правительства министр.

В список исключений попадают полеты, необходимые для обеспечения действий миссий международных организаций. В частности, это ООН, ОБСЕ и Красный крест.

На такой шаг украинское правительство пошло после визита нардепа Юрия Бойко и представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в Москву. Как заявил Аваков, Бойко воспользовался лазейкой в законодательстве, чтобы совершить перелет в Россию.

"По знаменитому вояжу г-на Бойко в государство-агрессор. Мы сделали анализ обстоятельств его перелета. Господин Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве. Получив соответствующее добро ФСБ РФ на прямой перелет и прямым перелетом Киев-Москва попал на переговоры с премьером государства агрессора", - отметил Аваков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair объявил о запуске рейсов из аэропорта Харькова.