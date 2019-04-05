РУС. | УКР.

пятница, 5 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

5 апреля

02:28
Жизнь на краю: в сети поделились показательным фото из Крыма
01:32
Соцсети разгневало ЧП с ребенком в харьковской поликлинике: фото
00:17
В Киеве поймали наглую воровку, обчистившую школьницу: видео

4 апреля

23:59
На Донбассе самоликвидировался боевик из батальона "Призрак": опубликованы фото
23:56
Названы топ-5 самых плохих дорог в Украине
23:36
Разбили сердце малоросов: у Путина разжаловали "братских" украинцев
23:15
Опубликованы личные фото погибшей на Донбассе пулеметчицы "Ведьмы"
23:09
Гривня может рухнуть: названы самые опасные факторы 2019 года
22:59
Даю 24 часа: жительница Краматорска озадачила Зеленского каверзным вопросом, видео
22:33
Названы место прощания и похорон Георгия Данелии
22:24
Следы наркотиков через волосы можно обнаружить в течение 90 дней - Супрун
22:11
В ЦИК сделали важное замечание по дебатам Зеленского и Порошенко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Жизнь на краю: в сети поделились показательным фото из Крыма

пятница, 05 апреля 2019, 02:28

В социальных сетях распространили очередное фото с оккупированного Крыма, на котором видны реалии существования народа при так называемой "власти".

На странице "Ху*вый ЮБК" в Twitter был опубликован снимок одного из частных домов в оккупированной Ялте, который вот-вот упадет с обрыва.

Автор поста задается вопросом о том, по какой причине ситуацию запустили до такого плачевного состояния.

На снимке можно увидеть, что дом, который, судя по всему, является жилым, буквально "висит" на краю обрыва и вот-вот разрушится.

Это не первый раз, когда в сети обсуждают состояние зданий в оккупированной Ялте. Так, совсем недавно в сети пользователей удивило состояние здания почты в оккупированном городе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на въездной стеле на развилке между тремя поселками перед оккупированной Ялтой может появиться скульптура римского легионера.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко

Дожить до выходных: синоптики удивили прогнозом погоды на неделю

Излечимый буллинг: как преодолеть пропасть между мирами детей и взрослых

Воробей, а не дятел и пингвин: какие схемы используют кандидаты, чтобы не молчать в день тишины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: