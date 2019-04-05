Жизнь на краю: в сети поделились показательным фото из Крыма

В социальных сетях распространили очередное фото с оккупированного Крыма, на котором видны реалии существования народа при так называемой "власти".

На странице "Ху*вый ЮБК" в Twitter был опубликован снимок одного из частных домов в оккупированной Ялте, который вот-вот упадет с обрыва.

Автор поста задается вопросом о том, по какой причине ситуацию запустили до такого плачевного состояния.

На снимке можно увидеть, что дом, который, судя по всему, является жилым, буквально "висит" на краю обрыва и вот-вот разрушится.

Это не первый раз, когда в сети обсуждают состояние зданий в оккупированной Ялте. Так, совсем недавно в сети пользователей удивило состояние здания почты в оккупированном городе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на въездной стеле на развилке между тремя поселками перед оккупированной Ялтой может появиться скульптура римского легионера.