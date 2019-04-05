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Электрик, телезвезда и другие: яркая инфографика о "простых" людях, ставших президентами

пятница, 05 апреля 2019, 23:19

Украинцы близки к тому, чтобы впервые в своей истории получить в президенты не опытного политика, а шоумена - Владимира Зеленского.

Интересно, что в мировой практике довольно часто встречались случаи, когда лидерами государств выбирали людей, далеких от политики.

Одним из самых ярких примеров является президент США Дональд Трамп, который вот уже почти отработал свой первый, а может и не последний, президентский срок. Всем известно, что до прихода в политику миллиардер был известен как шоумен, продюсер и телеведущий.

Есть и примеры из соседних государств. Так, президентом Польши с 1990 по 1995 годы был Лех Валенса - обычный электрик и общественный активист.

С остальными примерами назначений на должность главы государства не политиков предлагаем ознакомиться в инфографике:

Ранее "Апостроф" сообщал, что Американский профессор рассказал, за счет чего Порошенко может обойти Зеленского.

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