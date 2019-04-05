Как выглядят самые красивые водопады мира: завораживающие фото

Водопады — одни из самых прекрасных творений на нашей планете, которые неизменно поражают своей красотой.

Представляем топ самых известных и живописных водопадов из разных уголков мира.

Ниагарский водопад (Канада)

Ниагарский водопад известен во всем мире и является одним из самых популярных. Его особенность в том, что состоит он из сразу трех водопадов, которые соединяются между собой. В районе Ниагарского водопада, помимо чуда, сотворенного природой, можно увидеть и мемориал ученому Николе Тесле. Именно его авторству принадлежит проект переработки мощности водных потоков в электроэнергию.

Виктория (Зимбабве)

Один из самых красивых водопадов планеты – Виктория, раскинулся в ширину на почти два километра, а в высоту занимает 107 метров (больше футбольного поля). Объемы воды, падающей с верхушки водопада достигают десятков миллионов литров в минуту, а шум от него слышен на 30 километров в окрестностях.

Анхель (Венесуэла)

Южноамериканский Анхель – самый высокий в мире изученный водопад, в высоту занимает 979 метров, а в ширину – 107 метров, объем воды, проходящей через водопад в виду особенностей его формы (он практически вертикален) не такой большой – всего 300 кубометров в секунду. Название свое он получил в честь летчика Джеймса Эйнджела, который первым пролетел над ним в 1933 году.

Сазерленд (Новая Зеландия)

Сазерленд – самый высокий водопад в Океании, он возвышается над уровнем моря на 580 метров. Это природное творение относится к территории национального парка Новой Зеландии Фьордленд.

Скогафосс (Исландия)

Водопад Скофагосс принято считать визитной карточкой Исландии, и сама страна этого не стесняется, открыто называя водопад своим символом. В высоту он занимает 60 метров, а особенности его подножия таковы, что вода, падая, разбрызгивается, постоянно создавая мини-радуги.

Хавасу (США)

Американский Хавасу признан многими фотолюбителями мира как самый живописный, именно поэтому его изображение часто можно встретить не только в родной Аризоне (а находится он в знаменитом Гранд-Каньоне), а и по всей территории Штатов на буклетах, открытках и календарях. От других водопадов он отличается скорее не протяженностью или размерами, а окружающим пейзажем – он расположен в местности, где доминируют традиционные для США горные склоны и прерии.

Как сообщал Апостроф, 2 апреля в одной из зон отдыха Печерска в Киеве из-за прорвавшейся трубы образовался "водопад" – струи воды под большим напором стали падать по лестницам и переходам в парке.