РУС. | УКР.

пятница, 5 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

5 апреля

03:30
Как выглядят самые красивые водопады мира: завораживающие фото
02:28
Жизнь на краю: в сети поделились показательным фото из Крыма
01:32
Соцсети разгневало ЧП с ребенком в харьковской поликлинике: фото
00:17
В Киеве поймали наглую воровку, обчистившую школьницу: видео

4 апреля

23:59
На Донбассе самоликвидировался боевик из батальона "Призрак": опубликованы фото
23:56
Названы топ-5 самых плохих дорог в Украине
23:36
Разбили сердце малоросов: у Путина разжаловали "братских" украинцев
23:15
Опубликованы личные фото погибшей на Донбассе пулеметчицы "Ведьмы"
23:09
Гривня может рухнуть: названы самые опасные факторы 2019 года
22:59
Даю 24 часа: жительница Краматорска озадачила Зеленского каверзным вопросом, видео
22:33
Названы место прощания и похорон Георгия Данелии
22:24
Следы наркотиков через волосы можно обнаружить в течение 90 дней - Супрун
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как выглядят самые красивые водопады мира: завораживающие фото

пятница, 05 апреля 2019, 03:30

Водопады — одни из самых прекрасных творений на нашей планете, которые неизменно поражают своей красотой.

Представляем топ самых известных и живописных водопадов из разных уголков мира.

Ниагарский водопад (Канада)

Ниагарский водопад известен во всем мире и является одним из самых популярных. Его особенность в том, что состоит он из сразу трех водопадов, которые соединяются между собой. В районе Ниагарского водопада, помимо чуда, сотворенного природой, можно увидеть и мемориал ученому Николе Тесле. Именно его авторству принадлежит проект переработки мощности водных потоков в электроэнергию.

Виктория (Зимбабве)

Один из самых красивых водопадов планеты – Виктория, раскинулся в ширину на почти два километра, а в высоту занимает 107 метров (больше футбольного поля). Объемы воды, падающей с верхушки водопада достигают десятков миллионов литров в минуту, а шум от него слышен на 30 километров в окрестностях.

Анхель (Венесуэла)

Южноамериканский Анхель – самый высокий в мире изученный водопад, в высоту занимает 979 метров, а в ширину – 107 метров, объем воды, проходящей через водопад в виду особенностей его формы (он практически вертикален) не такой большой – всего 300 кубометров в секунду. Название свое он получил в честь летчика Джеймса Эйнджела, который первым пролетел над ним в 1933 году.

Сазерленд (Новая Зеландия)

Сазерленд – самый высокий водопад в Океании, он возвышается над уровнем моря на 580 метров. Это природное творение относится к территории национального парка Новой Зеландии Фьордленд.

Скогафосс (Исландия)

Водопад Скофагосс принято считать визитной карточкой Исландии, и сама страна этого не стесняется, открыто называя водопад своим символом. В высоту он занимает 60 метров, а особенности его подножия таковы, что вода, падая, разбрызгивается, постоянно создавая мини-радуги.

Хавасу (США)

Американский Хавасу признан многими фотолюбителями мира как самый живописный, именно поэтому его изображение часто можно встретить не только в родной Аризоне (а находится он в знаменитом Гранд-Каньоне), а и по всей территории Штатов на буклетах, открытках и календарях. От других водопадов он отличается скорее не протяженностью или размерами, а окружающим пейзажем – он расположен в местности, где доминируют традиционные для США горные склоны и прерии.

Как сообщал Апостроф, 2 апреля в одной из зон отдыха Печерска в Киеве из-за прорвавшейся трубы образовался "водопад" – струи воды под большим напором стали падать по лестницам и переходам в парке.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко

Дожить до выходных: синоптики удивили прогнозом погоды на неделю

Излечимый буллинг: как преодолеть пропасть между мирами детей и взрослых

Воробей, а не дятел и пингвин: какие схемы используют кандидаты, чтобы не молчать в день тишины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: