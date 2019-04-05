На оккупированном Донбассе нашли древнюю статую языческих времен: опубликовано фото

В Шахтерском районе Донецкой области, на территории временно оккупированной боевиками, археологи наткнулись на каменную статую скифского воина, возраст которой примерно 2,7 тыс. лет.

Как сообщает ТАСС, находку уже доставили в музей оккупированного Донецка, где будут установлены более точные характеристики находки.

"Изваяние из плотного мелкозернистого песчаника имеет высоту около 2,3 м и весит несколько сотен килограммов. Скульптура изображает скифского воина в шлеме, с массивным украшением - витой гривной на шее, в кафтане с поясом, к которому прикреплены короткий меч, горит (скифский футляр для лука и стрел) с луком и топор-чекан. На горите - изображение пантеры с приоткрытой пастью, выполненное в скифском зверином стиле. Руки воина сложены на животе; лицо давно сколото. Наши далекие предки считали, что уничтожить силу каменного человека можно было, разбив статую, отбив у нее голову или стесав лицо", - сообщили в пресс-службе музея.

Как сообщает агентство, это не первая такая находка на Донбассе. Около 70 лет назад здесь же были найдены две почти одинаковые скифские статуи приблизительно одного времени.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вблизи города Никополь в Днепропетровской области неизвестные повредили скифский курган "Нечаева Могила", который является археологическим памятником.