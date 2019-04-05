РУС. | УКР.

пятница, 5 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

5 апреля

05:37
На оккупированном Донбассе нашли древнюю статую языческих времен: опубликовано фото
04:27
От мороза до +21: синоптики порадовали украинцев прогнозом погоды
03:30
Как выглядят самые красивые водопады мира: завораживающие фото
02:28
Жизнь на краю: в сети поделились показательным фото из Крыма
01:32
Соцсети разгневало ЧП с ребенком в харьковской поликлинике: фото
00:17
В Киеве поймали наглую воровку, обчистившую школьницу: видео

4 апреля

23:59
На Донбассе самоликвидировался боевик из батальона "Призрак": опубликованы фото
23:56
Названы топ-5 самых плохих дорог в Украине
23:36
Разбили сердце малоросов: у Путина разжаловали "братских" украинцев
23:15
Опубликованы личные фото погибшей на Донбассе пулеметчицы "Ведьмы"
23:09
Гривня может рухнуть: названы самые опасные факторы 2019 года
22:59
Даю 24 часа: жительница Краматорска озадачила Зеленского каверзным вопросом, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На оккупированном Донбассе нашли древнюю статую языческих времен: опубликовано фото

пятница, 05 апреля 2019, 05:37

В Шахтерском районе Донецкой области, на территории временно оккупированной боевиками, археологи наткнулись на каменную статую скифского воина, возраст которой примерно 2,7 тыс. лет.

Как сообщает ТАСС, находку уже доставили в музей оккупированного Донецка, где будут установлены более точные характеристики находки.

"Изваяние из плотного мелкозернистого песчаника имеет высоту около 2,3 м и весит несколько сотен килограммов. Скульптура изображает скифского воина в шлеме, с массивным украшением - витой гривной на шее, в кафтане с поясом, к которому прикреплены короткий меч, горит (скифский футляр для лука и стрел) с луком и топор-чекан. На горите - изображение пантеры с приоткрытой пастью, выполненное в скифском зверином стиле. Руки воина сложены на животе; лицо давно сколото. Наши далекие предки считали, что уничтожить силу каменного человека можно было, разбив статую, отбив у нее голову или стесав лицо", - сообщили в пресс-службе музея.

Как сообщает агентство, это не первая такая находка на Донбассе. Около 70 лет назад здесь же были найдены две почти одинаковые скифские статуи приблизительно одного времени.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вблизи города Никополь в Днепропетровской области неизвестные повредили скифский курган "Нечаева Могила", который является археологическим памятником.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко

Дожить до выходных: синоптики удивили прогнозом погоды на неделю

Излечимый буллинг: как преодолеть пропасть между мирами детей и взрослых

Воробей, а не дятел и пингвин: какие схемы используют кандидаты, чтобы не молчать в день тишины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: