В семье плененного Россией украинского моряка произошло горе: фото

Скончался отец пленного украинского моряка Андрея Драча Леонид Драч.

"Вечная память тебе, отцу Героя. Ты воспитал достойного сына собственным примером. И сегодня в скорби за тобой не только Городковка и Ильинецкий район, Винниччина, но и вся Украина, весь моральный мир. Выражаем искренние соболезнования семье, сыну Андрею. Держись, земляк, и побыстрее возвращайся домой", - говорится в сообщении издания "33-й новини".

Трагическую новость прокомментировал президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня ушел из жизни Леонид Драч - отец пленного Россией моряка Андрея Драча. У господина Леонида было больное сердце, а разлука с сыном, которого Кремль удерживает в заложниках, окончательно подорвала его здоровье. Вечная память и глубокие соболезнования семье", - написал глава государства в Twitter.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось трогательное видео в поддержку украинских моряков, захваченных РФ в Керченском проливе, которые находятся в плену уже 100 дней.