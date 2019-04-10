Повстанцы-оборванцы: в сети высмеяли новую постановку оккупантов в Крыму

Российские оккупанты удивили новой абсурдной акцией с участием школьников в аннексированном Крыму.

Соответствующие фото показал блогер под ником RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Севастополь. Партезанен Крыма", - говорится в сообщении.

И действительно на фото можно увидеть странно одетых детей, которые будто перенеслись в эпоху советских партизан.

В сети тут же стали комментировать снимки.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму школьники приняли присягу казаков и отряда друзей ФСБ.

Также в легендарном детском лагере "Артек", находящемся на оккупированной территории Крыма, администрация организовала для детей "интересный" досуг: сборку и разборку автомата Калашникова.

Кроме того, в сети показали фото празднования оккупантами в аннексированном Крыму дня Джанкойского района в Завет-Ленинском. При этом в празднике, кроме взрослых, были активно задействованы дети.