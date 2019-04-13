Синоптик "порадовала" украинцев погодой на выходные и назвала дату потепления

В субботу и воскресенье, 13-14 апреля, в Украине будет преимущественно холодно.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее слова, тепло в выходные останется лишь на Востоке и Юге страны. В течение дня на Западе и Севере столбики термометров покажут +7...+12 градусов, в Центре +10...+15 градусов, на Юге и Востоке будет +14...+18 градусов.

Дожди наиболее вероятные 13 апреля в восточной части Украины, 14 апреля - на Юге. На остальной территории без существенных осадков.

В Киеве на выходных будет преобладать прохладная погода, температура воздуха +8...+10 градусов, однако существенные осадки маловероятны.

"Нюанс важный. На следующей неделе на Западе и на крайнем севере возможны местами заморозки. Потепление в Украине предполагается ориентировочно со среды, 17 апреля", - написала Диденко.

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху, 28 апреля.