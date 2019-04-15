Все на войну: украинская разведка узнала об опасных планах боевиков на Донбассе

Главари боевиков на Донбассе ведут скрытую подготовку к проведению очередной мобилизации мирных жителей временно оккупированных территорий.

Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, мобилизация будет проводиться под видом командно-штабного учения с 15 по 23 апреля.

15-17 апреля боевики запланировали учения по гражданской обороне, к проведению которых привлекут все "силовые структуры" террористических группировок "Л-ДНР".

"В ходе указанных мероприятий будет вводиться усиленный административно-полицейский режим с предоставлением "правоохранительным органам" дополнительных полномочий по розыску и задержанию граждан, избегающих призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск", - сообщили в разведке.

Мобилизационные мероприятия уже вызвали возмущение у мирных жителей ОРДЛО.

Ранее "Апостроф" сообщал, что боевики, расположенные в оккупированном Алчевске Луганской области, жалуются на присланных из России офицеров, что те не дают им воевать.