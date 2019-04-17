Поминальные дни 2019: власти внезапно обратились к украинцам

Министерство экологии и природных ресурсов призвало украинцев отказаться от пластиковых цветов и венков, которые приносят на могилы в поминальные дни.

Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook.

"Призываем не покупать пластиковые цветы и венки. Такая практика приобретает масштабов во всех регионах Украины накануне Пасхи", - говорится в сообщении.

В Минэкологии отметили, что в ходе последующего сожжения всех пластиковых изделий, принесенных на могилы, происходит масштабный выброс канцерогенов в атмосферу.

"Кроме того, время разложения пластика и бумаги, пропитанной парафином, очень длительный", - отметили в ведомстве.

В сообщении также говорится, что Пасха - это праздник жизни, "потому церковники советуют принести на могилу живые цветы".

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху, 28 апреля.