Опубликованы личные фото погибшей на Донбассе пулеметчицы "Ведьмы"

В сети опубликовали фотографии из личного архива Яны Червоной, которая 2 апреля погибла на Донбассе от вражеской мины.

Снимки разместила пользователь сети Виктория Фатеева.

"Наша дикая Яна "Ведьмочка"... Светлая, добрая, мужественная, наша любимая Яночка. Помним. Любим. Скорбим", - написала она в своем посте в социальной сети.

Напомним, 2 апреля в результате обстрела позиций украинских войск со стороны оккупантов погибли двое военных - Яна Червона и Александр Милютин. Российские войска обстреляли воинов ВСУ гаубицами 152-мм калибра в районе н.п. Новозвановка-Попасная.

Также в сети показали видео боя между ВСУ и боевиками на Донбассе, снятое незадолго до смерти Героев Украины.

Как сообщал "Апостроф", 4 апреля в Харькове прошла церемония прощания с военнослужащей ВСУ и волонтером Яной Червоной, позывной "Ведьма", которая погибла на Донбассе.