В Украине приостановили выдачу биометрических паспортов: в чем причина

С субботы, 27 апреля, в Украине приостановили выдачу биометрических документов из-за проблем с техническим обслуживанием.

Об этом сообщает госпредприятие Документ, занимающееся изготовлением биометрических паспортов.

Загранпаспорта, ID-карты, вида на временное и постоянное проживание прекратили оформлять и выдавать во всех центрах "Паспортный сервис" с 17:00 27 апреля.

Как сообщает предприятие, это связано с проведением регламентных работ по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы.

С 8 утра 2 мая выдача документов возобновится. При этом оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование будут производиться в штатном режиме.

Как сообщал "Апостроф", впервые в Украине в сельском ЦНАП можно оформить биометрический паспорт. Отметим, Днепропетровская область является лидером по предоставлению административных услуг в стране. В регионе работают 22 районных, 23 городских, 2 сельских, 9 объединенных громад ЦНАПов и филиалов.