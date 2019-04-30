На Украину движется опасный циклон: видео страшной непогоды у "соседей"

Украинцев предупредили о приближении циклона, который принесет во все области страны непогоду.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Циклон сейчас над Румынией, идет к нам. Завтра - осторожно. Дожди, местами сильные ливни, грозы, штормовой ветер", - написала она, а также опубликовала фото.

Кроме этого, в сети разместили видео бушующей стихии в Румынии - там пронесся мощный торнадо.

Как сообщал "Апостроф", во вторник утром, 30 апреля, в Мелитополе Запорожской области неожиданно пронесся крупный смерч, около 2 метров в диаметре.

Также в сети опубликовали фото и видео опасной стихии.

А в оккупированном Донецке неожиданно разыгралась непогода, в городе прошли мощные осадки - дождь с градом.



