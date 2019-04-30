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Украина отмечает День пограничника: опубликован яркий ролик

вторник, 30 апреля 2019, 11:44
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Во вторник, 30 апреля, в Украине отмечается день пограничника.

По этому случаю в сети опубликовали яркое поздравительное видео.

Отметим, что дата празднования этого дня переносилась трижды. Так, в 1992 году Указом Президента Украины праздник был установлен 4 ноября - в день принятия Верховной Радой Украины в 1991 году Закона "О Пограничных войсках Украины".

Однако сами пограничники разделились в восприятии своего профессионального праздника - те служившие в советских пограничных войсках, продолжали праздновать его 28 мая, а официальные мероприятия проводились 4 ноября.

По этой причине впоследствии число и месяц официальных празднований было отредактировано Указом Президента Украины от 21 мая 2003 года № 431 "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 25 мая 1992 N 308" оно установлено 28 мая.

А начиная с прошлого года, дату перенесли на 30 апреля.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось яркое видео, как украинские пограничники промаршировали под "Щедрик".

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