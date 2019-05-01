В Украине огромный город остался без горячей воды: в чем причина

В Ровно потребителям прекратили поставлять горячую воду из-за большой задолженности.

Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Ровнотеплоэнерго".

"Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за ваших долгов за потребленные услуги, а также из-за неожиданного поднятия цены на газ со стороны НАК "Нафтогаз" на 15% для теплоснабжающих предприятий с 1 мая, с сегодняшнего дня, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее водоснабжение в городе приостановлено", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что исключение составляют лишь потребители, которые получают горячую воду от котельных на твердом топливе.

"Это единственная пока возможность продолжать подогрев воды в межотопительный период", - пояснили в "Ровнотеплоэнерго".

Возобновление горячего водоснабжения состоится при оплате задолженности, а также после перевода необходимого количества котельных на твердое топливо.

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