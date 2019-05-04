Кличко на благотворительном вечере в США продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов

Мэр Киева Виталий Кличко посетил благотворительное мероприятие "Ночь чемпионов", которое прошло в Лас-Вегасе (США).

Во время торгов столичный градоначальник продал свой лот - экскурсию по Киеву. Желающий заплатил за это 50 тысяч долларов.

Вечер устроил Всемирный боксерский совет, который традиционно собирает деньги на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире.

Участие в мероприятии также приняли легенды мирового бокса Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Ленокс Льюис, Оскар Де Ла Хоя и другие.

"Те, кто преуспел в жизни, кто имеет возможность помогать людям, должны это делать. И очень хорошо, что WBC занимается благотворительностью, много лет собирает средства, в частности, и на поддержку и реабилитацию спортсменов. Экскурсия по нашему замечательному городу "ушла" за 50 тысяч долларов", - сказал Кличко.