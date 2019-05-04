Трамп сделал неожиданное заявление после переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего заявил о том, что его страна может быть в "прекрасных отношениях с Россией".

Итоги беседы с российским президентом Трамп опубликовал на своей странице в Twitter.

"Очень хороший телефонный разговор был вчера с президентом России Путиным. Огромный потенциал для хороших/прекрасных отношений с Россией, несмотря на все то, что вы читаете и видите в новостях от фейковых СМИ", - пишет президент США.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президенты Дональд Трамп и Владимир Путин во время последнего телефонного разговора обсудили Украины и победителя президентских выборов.