RU   UA   EN  

воскресенье, 5 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

5 мая

18:09
Появился неожиданный претендент на бой с Ломаченко
18:05
Другу Украины в Чехии угрожают из-за позиции по Крыму: опубликовано видео
17:44
Тотальная милитаризация: опубликовано видео военной "обработки" детей на Донбассе
17:27
Украинцам выдадут дополнительные деньги: в Кабмине раскрыли детали
17:06
"Динамо" может вернуть бывшего главного тренера
17:00
Собирались убить: в полиции рассказали о жестоком нападении на известного журналиста
16:54
На трассе под Киевом авто влетело в остановку после ДТП: фото
16:38
Сперва Донбасс, потом Крым: Кравчук дал Зеленскому совет по умиротворению России
16:17
Появились подробности смерти от бубонной чумы в Монголии
16:15
В России смертельный пожар охватил целую область: фото
16:02
Лучшая теннисистка Украины опозорилась на крупном турнире
15:49
NASA показало впечатляющее фото Вселенной, которое снимали 16 лет
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинцам выдадут дополнительные деньги: в Кабмине раскрыли детали

воскресенье, 05 мая 2019, 17:27
переглянути новину українською

В мае 2019 года некоторые категории украинцев получат разовую денежную помощь.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Уточняется, что разовую социальную помощь планируют выплачивать ежегодно, получить ее можно будет в период с 20 марта до 5 мая. Размер выплат составляет на 2019 год от 530 до 3850 грн.

В частности, помощь получат: участники боевых действий; пострадавшие участники Революции достоинства; лица, которые получили инвалидность вследствие войны; участники войны и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной; лица, на которых распространяется действие закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"; жертвы нацистских преследований;

Для этих категорий украинцев назначена дополнительная одноразовая материальная помощь от 530 гривен до 3850 гривен.

Кроме того, для лиц с ограниченными вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам: I группы - 3850 гривен; II группы - 3400 гривен; III группы - 2950 гривен; участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей - 1295 гривен; лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной - 3850 гривен;

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы условия для переназначения субсидий в Украине.

Новости

5 мая

18:09
Появился неожиданный претендент на бой с Ломаченко
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Упрощение, скандализация и фейки: как избежать агрессии

Когда потеплеет и прекратятся грозы: синоптики рассказали о погоде на первые майские выходные

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Люди будущего, или как умереть для эгоизма и воскреснуть для любви

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: