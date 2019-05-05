Украинцам выдадут дополнительные деньги: в Кабмине раскрыли детали

В мае 2019 года некоторые категории украинцев получат разовую денежную помощь.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Уточняется, что разовую социальную помощь планируют выплачивать ежегодно, получить ее можно будет в период с 20 марта до 5 мая. Размер выплат составляет на 2019 год от 530 до 3850 грн.

В частности, помощь получат: участники боевых действий; пострадавшие участники Революции достоинства; лица, которые получили инвалидность вследствие войны; участники войны и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной; лица, на которых распространяется действие закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"; жертвы нацистских преследований;

Для этих категорий украинцев назначена дополнительная одноразовая материальная помощь от 530 гривен до 3850 гривен.

Кроме того, для лиц с ограниченными вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам: I группы - 3850 гривен; II группы - 3400 гривен; III группы - 2950 гривен; участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей - 1295 гривен; лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной - 3850 гривен;

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы условия для переназначения субсидий в Украине.