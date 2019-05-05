Умерла легендарная украинская балерина: фото и биография

В субботу, 4 мая, на 76-м году жизни умерла народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского академического театра оперы и балета.

"С чувством глубокой скорби сообщаем о смерти прима-балерины Днепропетровского академического театра оперы и балета, педагога-репетитора, заслуженной артистки РСФСР, народной артистки Украины Эллинской Леоноры Михайловны", - говорится в сообщении.

На сцене Эллинская воплощала образы Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Авроры в "Спящей красавице", Золушки и Жизели в одноименных балетах, Фригии в "Спартаке", Нимфы в "Лесной песне", Ширин в "Легенде о любви", Геро - "Много шума из ничего", Алиманно - "Материнское поле", Мерседес - "Дон Жуан" и др.

Последний спектакль, в котором танцевала прима, - балет "Это танго в июне", который состоялся 22 мая 2011 года. На тот момент ей было 67 лет.

Леонора Эллинская родилась 22 апреля 1944 года в городе Артемовский, Свердловской области РСФСР. Окончила Пермское хореографическое училище, с 1963 по 1974 год была солисткой Горьковского театра оперы и балета. В Днепропетровском театре оперы и балета работала с 1975 года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 26 апреля на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая.