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Кличко иностранным СМИ: моя миссия в том, чтобы привлечь как можно больше мировых событий в Киев

понедельник, 06 мая 2019, 12:06
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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что "борьба за Киев" намного сложнее, чем соревнования за титул чемпиона мира в спортивных соревнованиях.

Об этом он сообщил в интервью международному изданию WONDERLUST.

"За все в жизни нужно бороться. Я больше не сражаюсь на ринге, но сражаюсь за свой город и страну. Я хочу сделать жизнь людей счастливее, и эта борьба намного сложнее, чем сражения за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе. И в ближайшем будущем я вижу нашу страну богатой и с высоким уровнем жизни. У нас огромный потенциал! Именно это для меня значит больше, чем быть чемпионом мира", – признался Кличко.

Мэр Киева также отметил, что для стабильного развития в Украине все необходимое.

"Тридцать шесть процентов мирового запаса чернозема находится в Украине. Мы должны развивать наше сельское хозяйство, мы должны использовать свой потенциал. Но самое главное для меня сейчас – люди. Я очень рад, что имею возможность менять жизнь людей к лучшему и делаю это", – отметил столичный городской глава.

Он подчеркнул, что для развития Киева старается привлечь в столицу как можно больше международных мероприятий, в том числе фестивалей и спортивных соревнований.

"Моя личная миссия состоит в том, чтобы привлечь как можно больше крупных мировых событий в Киев", – констатировал Виталий Кличко.

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