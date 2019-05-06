​Максим Моисеев: что известно о бортпроводнике, героически спасавшем людей в "Шереметьево"

22-летний бортпроводник Максим Моисеев до последнего спасал пассажиров во время катастрофы пассажирского Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево", пока сам не задохнулся угарным газом.

Об этом сообщают российские СМИ, публикуя фото героя.

Максим до самого последнего не покидал салон, пытаясь вытащить людей из задней части самолета. По предварительным данным, он выводил пассажиров, пока сам не потерял сознание и задохнулся газом. Все остальные члены экипажа выжили.

Моисеев мечтал о небе уже в подростковом возрасте. Учился в Московской областной школе-интернате в Монине — военизированном учебном заведении с первоначальной лётной подготовкой. Пока другие старшеклассники сидели за партами, Максим летал на самолётах и прыгал с парашютом.

"Его скорее не самолеты привлекали, а профессия – он считал её интересной", - рассказал его приятель, бывший сослуживец.

До этого он хотел стать профессиональным военным, но уже в армии на срочной службе передумал и решил посвятить себя профессии стюарда.

Парень мечтал связать жизнь с небом, не важно, кем и как. И у него получилось, он стал бортпроводником в крупнейшей российской авиакомпании. Друзья описывают Максима только с лучших сторон: в меру серьёзный, добродушный, совсем не конфликтный человек - он никогда не обижался на шутки.

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Как сообщал "Апостроф", на месте аварийной посадки пассажирского Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево обнаружены два бортовых самописца.