RU   UA   EN  

понедельник, 6 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 мая

10:56
В Молдове премьера планируют привлечь к ответственности из-за письма президенту Украины
10:56
В Киеве произошло смертельное ЧП на стройке: фото
10:53
В Москве произошла жуткая авиакатастрофа в Шереметьево: фото, видео и все подробности
10:35
​В Киеве возле метро неожиданно возникло море: видео
10:27
В России прогремел взрыв на химзаводе: есть погибшие
10:27
В Киеве угнали авто украинской знаменитости: что известно
10:23
​Названа зарплата главы Минюста Украины
09:59
​Максим Моисеев: что известно о бортпроводнике, героически спасавшем людей в "Шереметьево"
09:57
В Киеве мужчина с ружьем устроил стрельбу в баре: фото и подробности ЧП
09:39
Украинский футболист попал в громкий скандал в европейском клубе
09:28
На Донбассе в страшной ловушке погибли двое детей
09:28
​Стало известно о важной находке в деле о крушении SSJ-100 в "Шереметьево"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Максим Моисеев: что известно о бортпроводнике, героически спасавшем людей в "Шереметьево"

понедельник, 06 мая 2019, 09:59
переглянути новину українською

22-летний бортпроводник Максим Моисеев до последнего спасал пассажиров во время катастрофы пассажирского Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево", пока сам не задохнулся угарным газом.

Об этом сообщают российские СМИ, публикуя фото героя.

Максим до самого последнего не покидал салон, пытаясь вытащить людей из задней части самолета. По предварительным данным, он выводил пассажиров, пока сам не потерял сознание и задохнулся газом. Все остальные члены экипажа выжили.

Моисеев мечтал о небе уже в подростковом возрасте. Учился в Московской областной школе-интернате в Монине — военизированном учебном заведении с первоначальной лётной подготовкой. Пока другие старшеклассники сидели за партами, Максим летал на самолётах и прыгал с парашютом.

"Его скорее не самолеты привлекали, а профессия – он считал её интересной", - рассказал его приятель, бывший сослуживец.

До этого он хотел стать профессиональным военным, но уже в армии на срочной службе передумал и решил посвятить себя профессии стюарда.

Парень мечтал связать жизнь с небом, не важно, кем и как. И у него получилось, он стал бортпроводником в крупнейшей российской авиакомпании. Друзья описывают Максима только с лучших сторон: в меру серьёзный, добродушный, совсем не конфликтный человек - он никогда не обижался на шутки.

01.jpg
1 / 1
02.jpg
1 / 1
03.jpg
1 / 1
04.jpg
1 / 1
05.jpg
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", на месте аварийной посадки пассажирского Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево обнаружены два бортовых самописца.

Новости

6 мая

10:56
В Киеве произошло смертельное ЧП на стройке: фото
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной

Люди устали от старой власти: соседка Украины выбирает неожиданного президента

Мир движется к третьей мировой войне: почему новый глобальный конфликт неизбежен

Русские на Балканах: как друзья Путина коррумпируют Европу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: