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Украинским военным серьезно поднимут зарплаты: кому повезет

понедельник, 06 мая 2019, 16:47
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Украинским военнослужащим, пребывающим на первой линии обороны в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, повысят зарплаты на 5 тысяч гривен.

Об этом действующий президент Петр Порошенко сообщил через свой аккаунт в Twitter.

Он отметил, что соответствующее поручение уже дал министру обороны, и в ближайшее время отдельные защитники Украины на фронте будут получать около 17 тысяч гривен.

"Дал поручение министру обороны поднять доплаты военнослужащим за пребывание на первой линии на 5 тысяч гривен - до 17 000", - отметил он.

По заверениям Порошенко, также военнослужащим будут продолжать платить ставку, соответственно, их зарплаты будут достигать 27 тысяч гривен и выше. Таким образом, пункт из программы Петра Порошенко перед выборами 2014 года о выплате зарплат военным на уровне тысячи гривен в день будет полностью выполнен.

"Таким образом мы выходим на сумму, превышающую 27 тысяч грн. Как мы и говорили, украинский воин будет получать почти 1000 гривен в день", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали инфографику измененийфинансового обеспеченияи пенсий украинских военных за несколько лет.

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