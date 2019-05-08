Опубликованы мощные фото вечерней молнии под Харьковом

Во вторник, 7 мая, практически на всей территории Украины прошла гроза, а пользователи сети опубликовали впечатляющие фото природной стихии.

Об этом сообщают на странице "ХС Харьков" в Facebook.

Так, непогода накрыла и Харьковскую область. В интернете поделились снимками ярких молний.

Напомним, синоптики обещают грозы с дождями в Украине и в ближайшие дни. Непогода будет бушевать и 9 мая - в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Также осадки почти во всех регионах страны прогнозируют 10 мая.

Как сообщал "Апостроф", 28 апреля в Киеве прошло первая весенняя гроза. Фото необычного природного явления опубликовали в соцсетях.

А в Австралии во время фестиваля молния ударила в дерево прямо возле лагеря посетителей.