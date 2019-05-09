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В Венгрии выступили с опасным заявлением об автономии Закарпатья

четверг, 09 мая 2019, 21:21
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Лидер венгерской партии "Йоббик" Томаш Шнайдер приехал в Закарпатье и заявил о поддержке "автономии региона" от Киева.

Об этом сообщает издание Mukachevo.net, ссылаясь на слова Шнайдера во время частного визита на Береговщину.

Как сказал Шнайдер, в долгосрочной перспективе "хорошим решением было бы, если бы Закарпатье получило автономию, чтобы решать важные вопросы сразу на месте, а не ждать, когда придет очередное решение от Киева".

"Шнайдер подчеркнул необходимость именно территориальной автономии Закарпатья, которая должна предусматривать также экономическую автономию, якобы, чтобы деньги, заработанные на Закарпатье, оставались в регионе, а не шли в Киев", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что по итогам 2017 года Закарпатская область на 73% являлась дотационной, "поэтому слова венгерского политика выглядят откровенным популизмом".

Как сообщал "Апостроф", чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Эрно Кешкеню заявил, что не видит ничего плохого в автономии, а венгры Закарпатья не поднимают этот вопрос, учитывая военный конфликт на Донбассе.

В тоже время власти Украины ответили ему, что Кешкеню своим заявлением об автономии на Закарпатье превышает свои полномочия.

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