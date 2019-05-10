Опубликовано впечатляющее панорамное фото окрестностей ЧАЭС

В сети появилось панорамное фото окрестностей Чернобыльской атомной электростанции, сделанное с высоты 35-50 метров.

Фото опубликовал у себя на странице в Facebook председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

"Пруд-охладитель ЧАЭС. Спасибо за сферическое фото Александру Сироте (заместитель главы общественного совета при Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения, - Ред.)", - отметил автор поста.

На фото к западу изображены энергоблоки атомной электростанции, укрытые изоляционным сооружением "Саркофаг", к юго-западу – масштабные трубы электростанции, на северо-востоке – мост через реку Припять, а также с юга на север - сама река и ее притоки, образовавшие островки. Также заметны песчаные пляжи с большим количеством илистых отложений непосредственно напротив электростанции.

Как сообщал "Апостроф", 26 апреля к 33-ей годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции в сети появились фото футбольного стадиона "Авангард" в центре Припяти и где не было проведено ни одного матча с момента его основания. 1 мая 1986 года была запланирована торжественная церемония открытия стадиона, а 9 мая местная команда "Строитель" на этом стадионе должна была встретиться "Шахтером" из Александрии. Однако планы прервала трагедия на ЧАЭС.