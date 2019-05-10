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Врач рассказала о фейках, которые распространяет Центр общественного здоровья Минздрава

пятница, 10 мая 2019, 16:15
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Практикующий врач разоблачила фейки, которые распространяет центр общественного здоровья МЗ.

Об этом говорится в материале врача Марины Сикорской на сайте "Цензор.НЕТ".

Центр МЗ раскритиковал решение Агентства по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, предоставляющее разрешение на продажу и продвижение на рынок США систем электронного нагрева табака IQOS.

Фейком, по мнению врача, является утверждение центра, что аэрозоль IQOS не отличается от дыма обычных сигарет.

Врач цитирует решение FDA "Научная оценка данных компании", а также исследований, которые свидетельствует, что "аэрозоль системы IQOS содержит меньше токсичных соединений, чем дым сигарет".

По мнению врача, не соответствует действительности и утверждение центра, что "исследования, проведенные индустрией, не должны приниматься во внимание, поскольку являются манипулятивными". Она отмечает, что "данные 6 из 8 исследований свидетельствуют, что уровень никотина, смолы, глицерина и вредных и потенциально вредных веществ в аэрозоли соответствуют как данным независимых публикаций, так и данным, которые были предоставлены заявителем (производителем)".

Как известно, 30 апреля Агентство по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов дало разрешение на продажу и продвижению на рынок США систем электронного нагрева табака IQOS.

Агентство утверждает, что: "После оценки имеющихся токсикологических данных, свидетельствующих об уменьшении вредных и потенциально вредных веществ, снижение уровня гистопатологии, уменьшение потенциала атеросклероза, существуют индикаторы сопоставимой преимущества для курильщиков, которые полностью переходят на IQOS".

Центр общественного здоровья образован в 2015 году. Он обеспечивает лечение больных социально опасными заболеваниями, в частности ВИЧ/СПИД, туберкулезом, лиц с наркозависимостью, вирусными гепатитами и др.

Возглавляет центр бывший руководитель Украинского центра контроля за табаком, председатель правления общественной организации "Центр гражданского представительства "Жизнь" Андрей Скипальский, который, согласно данным открытых реестров, ранее получил почти 3 млн гривен дохода от проектов борьбы с табаком.

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