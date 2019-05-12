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Зеленский взорвал сеть архивным фото с мамой

воскресенье, 12 мая 2019, 16:31
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Новоизбранный президент Владимир Зеленский напомнил в сети, что сегодня (12 мая) День матери и опубликовал свое детское фото с мамой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, сегодня - День матери. Не забудьте найти особые слова для тех, кто подарил нам с вами жизни. Для них мы навсегда - дети. Они любят каждого из нас просто за то, что мы есть. Они любят нас такими, какие мы есть. Не забудьте поблагодарить свою мамы. Мамуля, ты у меня красотка!!!", - написал Зеленский.

"Спасибо Вашей маме, воспитавшей такого замечательного сына!!! Крепкого здоровья, счастья, сил и терпения Римме Владимировне!!! Низкий поклон Вашим родителям !!!", "Владимир Александрович НЕ вчера стал вдруг вежливым и порядочным, наблюдая за всем его творчеством и отношением к людям всегда был вежливым, порядочным, любящим сыном. Низкий поклон маме Владимира. Прекрасный сын и надеюсь, будет достойный президент!", - в таком духе комментируют пользователи.

Под фото появились тронуты комментарии пользователей.

Пост новоизбранного президента на момент публикаций новости набрал 11 тыс. лайков и 710 репостов и 829 комментариев.

Как сообщал "Апостроф", Международный День матери отмечается 12 мая ежегодно во многих странах мира. Ежегодно в этот день жители разных уголков Земли приветствуют своих родных людей.

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