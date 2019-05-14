​Во Львове нашлись похитители "перчатки Таноса": фото и интересные детали

Во Львове наконец нашли "перчатку Таноса", которую более недели назад украли из кинотеатра "Планета Кино", что в ТЦ King Cross Leopolis. Экспонат был найден благодаря распространенным в Facebook фото с похитителями.

Об этом сообщила директор кинотеатра Оксана Хвальова в Facebook.

"Перчатка "чудом" нашлась после нынешних фото ребенка с ней, в районе Рясного. Пока неизвестно в каком состоянии, и почему "вернем анонимно", перчатку я еще не видела. Будем консультироваться с полицией. Сила фб поражает", - написала она.

Похитителями оказались 5-летний мальчик и его дядя. Об этом рассказала мать мальчика, добавив, что те пришли и сообщили, что купили "перчатку". Женщина попросила остаться анонимной.

"История перчатк "Таноса" и Рясного заканчивается. Написала мама мальчика и сказала, что в этот день ее сын гулял со своим дядей, а когда пришли домой, сказал, что купили. Только сегодня она узнала, что перчатка была похищена. Извинилась и просила анонимность и удалить предыдущую публикацию. Перчатку передадут мне", - написал 13 мая львовянин Юрий Добуш.

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