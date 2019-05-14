RU   UA   EN  

вторник, 14 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 мая

15:00
Людей вырезали из обломков авто: фото и видео момента жуткой аварии под Киевом
14:55
"Динамо" откажется от услуг перспективного украинского форварда
14:54
Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс выходит замуж: кто ее красавчик-жених
14:42
​Ливни в Украине приведут к дефициту популярного продукта
14:36
Уже пользуются в ВСУ: волонтер показал фото уникального военного изобретения
14:25
Российский топ-чиновник засветился на оккупированном Донбассе: фото
14:23
​Во Львове нашлись похитители "перчатки Таноса": фото и интересные детали
14:09
Ляшко призвал парламент и общество не допустить раскола Православной Церкви Украины: видео
14:07
Украинка уступила в ярком матче на престижном теннисном турнире
14:07
Выступление Мадонны на Евровидении-2019 оказалось под угрозой срыва
13:59
Зидан определился с судьбой украинского голкипера в "Реале"
13:56
Главе комитета Американской торговой палаты запретили покидать Украину по иску банка
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Во Львове нашлись похитители "перчатки Таноса": фото и интересные детали

вторник, 14 мая 2019, 14:23
переглянути новину українською

Во Львове наконец нашли "перчатку Таноса", которую более недели назад украли из кинотеатра "Планета Кино", что в ТЦ King Cross Leopolis. Экспонат был найден благодаря распространенным в Facebook фото с похитителями.

Об этом сообщила директор кинотеатра Оксана Хвальова в Facebook.

"Перчатка "чудом" нашлась после нынешних фото ребенка с ней, в районе Рясного. Пока неизвестно в каком состоянии, и почему "вернем анонимно", перчатку я еще не видела. Будем консультироваться с полицией. Сила фб поражает", - написала она.

Похитителями оказались 5-летний мальчик и его дядя. Об этом рассказала мать мальчика, добавив, что те пришли и сообщили, что купили "перчатку". Женщина попросила остаться анонимной.

"История перчатк "Таноса" и Рясного заканчивается. Написала мама мальчика и сказала, что в этот день ее сын гулял со своим дядей, а когда пришли домой, сказал, что купили. Только сегодня она узнала, что перчатка была похищена. Извинилась и просила анонимность и удалить предыдущую публикацию. Перчатку передадут мне", - написал 13 мая львовянин Юрий Добуш.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве произошло дерзкое ограбление женщины с ребенком.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дивизион российских "Искандеров" будет работать прямо по Киеву - генерал Игорь Романенко

Грозы и плюс 28: синоптики удивили погодой на неделю

Известного депутата Третьякова уличили в связях с спецслужбами РФ: что известно

Ликвидация депутатов и коралловые трамваи: самые странные петиции украинцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: